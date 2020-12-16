Синоптик рассказал о приходе снежной погоды в Россию

Москва, 16 декабря. Погода в Центральном регионе России сменится в ближайшие дни. На смену солнечной и сухой погоде придет снежная и пасмурная зима.

Почти две недели на территории Центрального региона России царила так называемая «марсианская» зима. Она отличается солнечными буднями и отсутствием снега, пояснил в беседе с радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Эта «марсианская» погода солнечная, рекордно солнечная, но хочется снега. Под снегом земля перестанет так быстро остывать, воздух станет теплее и чище, поскольку сейчас есть взвешенная пыль», — пояснил он.

Однако уже до конца недели в регионе начнет преобладать циклоническая деятельность. В Москве к выходным ожидается выпадение до 7–12 см снега, а Подмосковье — до 12–17 см. Дневная температура воздуха установится в районе пяти градусов, а ночью будет опускаться до минус семи.