Откровенный снимок Седоковой в чулках вызвал бурную реакцию у фанатов

Москва, 16 декабря. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова предстала перед подписчиками в черном боди и кружевных чулках. Данную фотографию она опубликовала в Instagram.

Певица любит радовать своих фанатов сексуальными фотографиями, на которых ее тело предстает во всей красе. В этот раз она показала поклонникам еще один смелый снимок. На нем Седокова позирует перед зеркалом около новогодней елки. Исполнительница надела черное боди с одной лямкой и кружевные чулки. Для пикантности она выставила левую ногу вперед и прикрыла глаза.

«Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я!», — подписала публикацию Седокова.

Подписчики звезды пришли в восторг от откровенной фотографии своего кумира. Они не поскупились на комплименты в ее адрес и отметили, что ей очень идут такие сексуальные образы. Однако нашлись и те, кому этот снимок пришелся не по душе. Они разглядели у Анны лишние килограммы.

«Анна, ты великолепна в любом виде. Я уверена, что многие женщины завидуют твоей фигуре!», — прокомментировала фанатка.

«Это самая обалденная фигура, женственная, элегантная, манящая. Как говорится, есть за что потрогать!», — сказал пользователь Сети.

«Видно, что ты поправилась. Худей, Анька!», — написал подписчик.

В сентябре этого года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста «Химок» Яниса Тимму. Певица сообщила, что их брак был официально оформлен 6 сентября в подмосковной Барвихе. Исполнительница часто поддерживает своего новоиспеченного супруга в соцсетях, посвящая ему мотивирующие посты. От предыдущих отношений у нее осталось трое детей — сын Гектор и дочери Моника и Алина.