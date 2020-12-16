Новый сосудистый центр построят в Новосибирске до конца года

Новосибирск, 16 декабря. Новый сосудистый центр откроется в Академгородке на базе ЦКБ. О строительстве объекта рассказали в Минздраве Новосибирской области.

Сосудистый центр разместят на территории бывшего терапевтического корпуса центральной клинической больницы. Площадь медучреждения составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Пациентам будет доступна реанимация, рентген-операционная, отделения лучевой диагностики, неврологии и кардиологии. В настоящее время идет процесс установки медицинского оборудования.

Уже в следующем году запланировано строительство второго сосудистого центра. Он появится на базе Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает Infox.

ФАН ранее писал об открытии детской поликлиники в Большом Камне. Строительство детского медицинского учреждения планируется закончить до конца года.