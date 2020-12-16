Российский депутат рассказал о сроках восстановления «нормандского формата»

Киев, 16 декабря. "Нормандский формат" получит свое развитие после того, как пандемия новой коронавирусной инфекции в мире пойдет на спад, заявил депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Российский парламентарий выразил уверенность, что разговор РФ с Францией и Германией о развитии мирного процесса на территории Донбасса обязательно будет продолжен. Он сказал, что принятые ранее решения должны быть реализованы законодательно.

Депутат также отметил важность участия Украины в переговорах "нормандской четверки". По его мнению, Верховная рада должна поставить вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на первый план.

Недавно ФАН опубликовал информацию о "многоходовке", которую Киев готовит России в переговорах по Донбассу. Главную роль в ней должен сыграть глава украинской делегации в переговорном процессе Леонид Кравчук. При этом бывший президент Украины недавно заявил, что у "нормандского формата" нет шансов изменить ситуацию в Донбассе в 2021 году, пишет Infox.