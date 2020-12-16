Роскосмос предложил запускать спутники из электромагнитной пушки

Москва, 16 декабря. Ученые предложили запускать спутники по методу Жюля Верна, описанному в романе «Из пушки на Луну». Авторами инициативы стали эксперты головного научного института Роскосмоса.

Предложенный метод заключается в использовании электромагнитных пушек для запуска малых спутников. Специалисты считают, что современные технологии позволят реализовать эту идею. В качестве вариантов запуска рассматриваются линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Ключевыми преимуществами «космической пушки» являются доступная стоимость выведения и высокая оперативность запуска спутников. Однако минус такого метода заключается в том, что при запуске спутники будут подвергаться огромным нагрузкам.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ранее заявил о пересмотре проекта сверхтяжелой ракеты «Ангара». Целью работы станет использование новых двигателей и ракетных блоков.