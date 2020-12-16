Ученые рассказали о влиянии переедания на продолжительность жизни

Хьюстон, 16 декабря. Наличие лишнего веса негативно сказывается на продолжительности жизни человека. К такому выводу пришли ученые Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне.

Результаты исследования показали, что люди с лишним весом чаще остальных имеют короткие теломеры. Последние представляют собой защитные колпачки на концах хромосом. Они играют большую роль в процессе деления клеток, предотвращая ошибки репликации. Если теломер становится коротким, то клетка перестает выполнять свою функцию и начинает стареть.

Ученые считают, что излишнее размножение стволовых клеток и истощение теломер заставляют клетки стареть раньше времени. Короткие теломеры чаще всего наблюдаются у людей с ожирением и метаболической дисфункцией.

Ученые ранее выяснили, что депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство значительно повышают риск ранней смерти среди женщин. Такие пациентки чаще умирают от курения, ожирения и малоподвижного образа жизни.