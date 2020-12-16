Новую детскую поликлинику откроют в Большом Камне до конца года

Большой Камень, 16 декабря. Строительство медицинского учреждения в Большом Камне Приморского края завершено на 95%. Все работы ведутся согласно запланированному графику.

Работы по возведению поликлиники начались два года назад, а ее проект был разработан еще в 2015 году. Новое медицинское учреждение стало необходимо из-за роста молодого населения с детьми в регионе.

Строительство поликлиники находится под контролем региональных властей. Обход по объекту лично совершили депутат ЗакСа, зампред комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам краевого парламента Геннадий Лазарев, глава «Сибинжиниринга» Александр Ходнев, руководитель городского округа Большой Камень Александр Андрюхин и советник губернатора Приморского края Александр Житков.

Новая детская поликлиника будет принимать до 400 посещений за смену. Общая площадь здания превышает 7,8 тысячи квадратных метров.

Власти Башкирии ранее поделились планами по развитию системы здравоохранения в 2021 году. Для этого регион намерен привлечь 2,5 млрд рублей для строительства новых больниц и ремонта уже имеющихся медучреждений.