Запорожские депутаты устроили драку в здании облсовета

Запорожье, 16 декабря. Заседание Запорожского областного совета пришлось перенести из-за драки депутатов. Члены фракции «Слуга народа» заявили, что их якобы не пускают в зал.

Инцидент произошел накануне, 15 декабря. Член партии «Единение» заявил, что часть участников сессии оказалась заблокирована у входа в кабинет губернатора. Он добавил, что депутаты «Слуги народа», «Оппоблока» и «Батькивщины» закрылись в 300-м зале и незаконно пытаются избрать губернатора Виталия Боговина главой областного совета.

В конечном счете в здании началась потасовка. Ее участниками стали депутаты, сотрудники правоохранительных органов и ветераны АТО. Из-за произошедшего конфликта заседание перенесли на 18 декабря.

Похожий инцидент ранее произошел в Одесской области. Местные чиновники устроили драку с депутатами Верховной рады и членами муниципального собрания в здании областного совета.