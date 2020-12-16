Анфиса Чехова поразила поклонников округлыми ягодицами

Москва, 16 декабря. Телеведущая Анфиса Чехова порадовала своих подписчиков в соцсетях новым снимком в облегающем фиолетовом платье. Поклонники однозначно решили, что даже Ким Кардашьян с ее знаменитыми ягодицами далеко до российской красавицы.

Чехова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она предстала в дерзком фиолетовом платье. Звезда позирует в бежевых интерьерах, а ее наряд подчеркивает пышное декольте.

«А может, на Новый год быть в фиолетовом? Идеально садящееся на любую фигуру платье. Фиолетовое. До сих пор люблю этот цвет. Я не знаю, в чем там астрологи советуют встречать Новый год. Но я вам советую встречать в том, что нравится», — подписала она снимок.

Как отметила одна из подписчиц, Чехова очень удачно подобрала наряд, поскольку «по психологии цвета, фиолетовый — мистический и загадочный».

Подавляющее число поклонников теледивы оставили огромное количество хвалебных комментариев, отметив не только платье, но и новую прическу артистки, благодаря которой она помолодела «минимум на 10 лет».

«Мои любимые цвет и фасон! Футляр подчеркивает фигуру, фиолетовый цвет — символ мистики. Женщина в таком наряде незабываема!» — пишет пользователь под ником steopat_olga_gordienko.

«Анфис, как ты сексуальна», — добавил kudriavtsev6631.

«Попец просто шикарный, куда там Кардашьянихе», — отвесил комплимент bender_osia.

Не всегда поклонники телеведущей бывают такими добрыми. Месяцем ранее они набросились на Чехову, посчитав, что та скрывает свои лишние килограммы на снимках. Артистка поделилась фото с пляжа. Фотограф держал перед камерой ракушку, идеально закрывающую фигуру знаменитости. Фанаты же поторопились предположить, что звезда «решила скрыть, какая она толстая» и посоветовали ей «худеть, а не жрать».