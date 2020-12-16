Госдума РФ сэкономила более миллиарда рублей в 2020 году

Москва, 16 декабря. Сокращение расходов Государственной думы Российской Федерации за прошедший год составило 1 млрд 300 млн рублей. Об этом заявил депутат Вячеслав Володин.

Сэкономленные бюджетные средства составили 712,8 млн рублей. Они будут переведены в резервный фонд правительства. В общую сумму входят также финансы, полученные в результате сокращения поездок депутатов за границу.

По данным за прошлый год, Госдума вернула в бюджет РФ 394 млн рублей. Финансирование нижней палаты в 2020 году составило примерно 11 млрд рублей. В пояснительной записке о бюджете на 2021–2023 годы указано, что в 2021 году на работу Госдумы будет выделено около 13,04 млрд рублей.

Недавно ФАН рассказал о внесении российскими депутатами на рассмотрение закона, модернизирующего налоговую систему. Он упростит оформление налогового вычета до НДФЛ.