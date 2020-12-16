Малышева дала совет по снижению температуры при COVID-19

Москва, 16 декабря. Сбивать температуру при заболевании COVID-19 лучше всего с помощью парацетамола. Такого мнения придерживается врач и телеведущая Елена Малышева.

Главный плюс парацетамола заключается в его универсальности, считает Малышева. Он не имеет противопоказаний для беременных и кормящих женщин, пояснила она.

Малышева отметила, что ученые неоднократно доказывали безопасность парацетамола для детей и женщин в положении. Однако она напомнила, что аспирин противопоказан для детей в возрасте до 12 лет. В качестве еще одного эффективного средства для снижения температуры для взрослых и детей врач назвала ибупрофен.

Телеведущая недавно перечислила самые полезные продукты для здоровья легких. Все они обладают богатым набором витаминов, необходимых для поддержания работы дыхательной системы человека.