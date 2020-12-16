В особняке Алены Кравец поселилась бывшая любовница ее мужа с дочерью

Москва, 16 декабря. Муж известной модели Алены Кравец, бизнесмен Руслан Кравец поселил в их роскошном особняке бывшую возлюбленную Елену Минаеву и ее дочь Екатерину Иванову. Как оказалось, 28-летняя девушка является внебрачной дочерью Руслана.

Появление незваных гостей в особняке привело к скандалу. Кравец уверена, что Минаева собирается нажиться на ее супруге. Обе женщины обвиняют друг друга в оскорблениях.

«Руслан нас пустил, а Алена, естественно, не приняла. Всячески пыталась выжить. Говорила, что делаем что-то не так», — сообщила 51-летняя Минаева в эфире шоу «На самом деле».

Судя по съемкам из дома, внутри царит совершенно гнетущая атмосфера: три женщины живут как на пороховой бочке, постоянно крича друг на друга.

«Они берут мои вещи без разрешения! Даже сейчас Минаева в моих украшениях. Что хотят, то и берут», — не скрывает своего возмущения светская львица.

Руслан уже жалеет, что впустил в особняк незваных гостей и не стал настаивать сразу на генетической экспертизе.

«Моя ошибка. Я полагал, они не будут устраивать такое в моем доме», — заявил бизнесмен.

Екатерина уверяла, что не хочет ничего от богатого отца, а лишь желает наладить родственные связи. При этом несколько раз во время передачи она называла особняк Кравец своим, поскольку как дочь имеет на него право.

«Вероятность того, что Руслан Кравец является отцом Екатерины Ивановой составляет 99,9%. Отцовство доказано. Это ваша дочь», — заявил ведущий шоу.

Алена не согласилась с результатами проведенной экспертизы, разорвав документ. Ее супруг, шокированный поведением бывшей любовницы и обретенной дочери, решил разбираться в ситуации уже другими способами.

Отметим, что Алена Кравец не в первый раз становится гостей шоу «На самом деле». В ноябре воспитанник детского дома Роман Гимро заявил, что модель является его биологической матерью. По его словам, Кравец в 90-х якобы сдала своего ребенка в детдом и улетела отдыхать за рубеж.

Светской львице пришлось признаться, что в 15 лет она действительно родила ребенка, но тот умер сразу после появления на свет.