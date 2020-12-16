«ВКонтакте» отреагировала на включение себя в «пиратский список» ЕК

Москва, 16 декабря. Российская социальная сеть «ВКонтакте» удивлена включением в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» Европейской комиссии. Платформа работает с правообладателями контента.

Европейская комиссия недавно сообщила, что социальная сеть и мессенджер Telegram вошли в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством». Этот реестр ЕК ведет уже два года. В этом году он пополнился категорией «Проблемные социальные сети». Именно частью этого списка и стали «ВКонтакте» и Telegram, передает «Прайм».

Пользователи этих площадок, по данным ЕК, имеют несанкционированный доступ к фильмам, телешоу и книгам. Они могут достаточно просто найти контент, который якобы нарушает авторские права.

Представителей социальной сети удивили эти обвинения. По данным сотрудников, «ВКонтакте» много лет взаимодействует с правообладателями по разным направлениям.

«Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации», — заявили представители соцсети.

Социальная сеть «ВКонтакте» также находится в списке пиратских ресурсов США. Торговые представители заявляли, что платформа «является очагом противоправной деятельности».