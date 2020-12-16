Американские журналисты оценили испытания «Булавы» в Охотском море

Москва, 16 декабря. Выпущенные из Охотского моря российские ракеты «Булава» могут достичь почти любой части США. К такому выводу пришли журналисты американского издания Popular Mechanics.

Российская атомная подводная лодка проекта 955 «Владимир Мономах» в минувшие выходные совершила первую залповую стрельбу четырьмя ракетами «Булава». Пуск производился из Охотского моря, все боевые блоки ракет успешно достигли целей на полигоне Чижа под Архангельском.

Американские журналисты пришли в восторг от мощности «Булавы». Ракеты пролетели почти над всей Россией, «от места к северу от Японии до места возле Финляндии», говорится в статье.

Авторы материала отметили, что выпущенные из Охотского моря российские ракеты могут долететь до любой части США к западу от Миссисипи. Если ракету выпустить из Белого моря, то она доберется до территории США к востоку от реки, передает RT.

ФАН ранее публиковал видео испытательных стрельб четырьмя ракетами «Булава» с подлодки «Владимир Мономах». Все ракеты успешно достигли целей на полигоне Чижа.