Германия вводит строжайший в истории локдаун

Берлин, 16 декабря. Жесткие ограничения на фоне распространения коронавируса вводятся на территории Германии. Они продлятся все новогодние каникулы.

Принятые меры связаны с высоким уровнем распространения коронавируса на территории государства. Решение огласила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

Начиная с 16 декабря в Германии, за исключением общественных мест первой необходимости, закроется все. Будет запрещена уличная торговля алкогольными напитками, а также продажа пиротехнических изделий. Все ученики школ отправлены на каникулы, либо переходят на дистанционное обучение. Встречи допускаются группами не более пяти человек.

Контроль за соблюдением необходимых мер защиты будут осуществлять правоохранительные органы. Штрафы, введенные за нарушение ограничений, установленные еще в начале года, на этот период останутся без изменений.

На данный момент число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Германии увеличилось на 14 432. Общее число заразившихся составляет 1 351 510, передает RT.

Информация о возможном введении жесткого локдауна в ФРГ появилась еще в начале месяца. Тогда Меркель предупреждала о возможной третье волне пандемии коронавируса.