В Госдуму повторно внесли закон об ответственности ПФР перед пенсионерами

Москва, 16 декабря. Депутаты фракции «Справедливая Россия» повторно внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий возвращение россиянам всех недополученных пенсионных средств и ответственность Пенсионного фонда РФ за ошибки в начислении пенсий.

В пояснительной записке к документу сообщается, что на сегодняшний день в российских законах нет уточнений, гарантировавших бы защиту прав пенсионеров в случае, когда в результате ошибки ПФР за определенный период не была начислена пенсия.

В качестве нормы, направленной на защиту прав пенсионеров, предлагается дополнительно выплачивать пожилым людям проценты на сумму недополученных денег. Размер процентов должен определяться ключевой ставкой Центробанка, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен.

«Если гражданин задолжал государству, то ему начисляют пени. Значит, если государство задолжало гражданину, пени тоже должны начисляться за весь срок долга», — цитирует пресс-служба СР главу партии Сергея Миронова.

Аналогичный проект депутаты СР вносили в Госдуму в начале сентября, но тогда документ не поддержало правительство.

Ранее ФАН составил топ-10 законов, принятых Госдумой в уходящем году. В частности, была расширена программа маткапитала, благодаря которой российские семьи, родившие первого ребенка, с 1 января 2020 года могут получить выплаты в размере 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей. Процесс получения сертификата и денег также стал проще.

Кроме того, система ОМС была реформирована. Со следующего года федеральные клиники начнут финансироваться напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).