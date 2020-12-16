Израильские медики развеяли популярный миф о последствиях COVID-19

Иерусалим, 16 декабря. Заболевание COVID-19 не провоцирует полную потерю слуха. К такому выводу пришли специалисты из Тель-Авивского университета.

Ученые внимательно изучили медицинские данные восьми пациентов с COVID-19. Все они переносили заболевание в бессимптомном состоянии. Вместе с ними в исследовании участвовала контрольная группа, состоящая из полностью здоровых людей. Результаты предварительного анализа показали, что COVID-19 не провоцирует потерю слуха.

Затем ученые вновь провели аналогичный эксперимент, но уже с большим числом добровольцев. Результаты второго теста оказались аналогичны первому. Медики выяснили, что коронавирус способен вызывать потерю обоняния и вкуса, однако он никак не отражается на качестве слуха.

Наряду с этим, ученые пришли к выводу, что люди с бронхиальной астмой реже заболевают COVID-19. Причины этой особенности объяснил израильский медик Евгений Мерзон.