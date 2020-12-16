Командующий РВСН назвал сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство

Москва, 16 декабря. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022 году.

МБР «Сармат» придет на замену тяжелейшей стратегической ракете «Воевода». Сейчас промышленные предприятия проводят работы по набору готовности к летным испытаниям МБР на государственном уровне. В Ужурском ракетном соединении уже стартовала подготовка головного ракетного полка к перевооружению, уточнил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с «Красной звездой».

Разработка МБР «Сармат» началась десять лет назад на базе Центра им. Макеева. Возможности ракеты позволяют ей преодолевать системы противоракетной обороны. Она способна достигать цели не только через Северный полюс, но и через Южный.

«Сармат» стреляет на расстояние 18 тысяч км. Стартовая масса ракеты составляет 208,1 тонны, длина — 35,5 метра, а диаметр ровняется трем метрам. Первые пуски МБР запланированы до конца 2021 года.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал о ходе испытаний ракетного комплекса «Сармат». Глава государства заявил, что все мероприятия в рамках испытаний идут по запланированному графику.