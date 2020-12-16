Сатановский назвал «деменцию» Байдена проблемой всего мира

Москва, 16 декабря. Демократ Джо Байден, в случае вступления в должность президента США, сильно пожалеет о содеянном. Об этом заявил глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Соперник действующего американского лидера Дональда Трампа в преклонном возрасте и страдает множеством недугов, что осложняет его профессиональную деятельность, отметил Сатановский. Политическая система США особенно жестока, раз позволяет 78-летнему старцу участвовать в предвыборной гонке и претендовать на пост руководителя целого государства, передает infox.ru.

Байден желает своей стране лучшего, но он будет бороться за демократию и от этой борьбы в мире «камня на камне не останется». В данном случае «деменция» кандидата на пост президента — это проблема всей планеты, а не отдельной семьи.

«Это проблема всего мира. Поскольку война с Соединенными Штатами становится куда более вероятной, чем раньше. В том числе в советские времена», — заявил Сатановский.

Трамп не передаст свои дела сопернику просто так. «Сонному Джо» могут достаться обостренные отношения с рядом стран.

Недавно сообщалось, что Трамп все еще претендует на второй срок своего президентства. Он намерен оспаривать итоги выборов до конца.