Донецк, 16 декабря. Доктрина «Русский Донбасс», разрабатываемая в ДНР, сделает регион центром Русского мира для всех исторически русских регионов Украины, заявил в ходе Прямой линии глава ДНР Денис Пушилин.

Политик обратил внимание на тот факт, что еще в 2004 году на Украине началась «политика превосходства одного народа над другими».

«Но показала свое звериное лицо именно шесть лет назад — мы ощутили, на что способны украинские националисты. Мы всегда будем помнить события 2 мая в Одессе, авианалеты и обстрелы мирного населения Донбасса, слезы наших матерей, детей и жен, гибель детей и товарищей», — подчеркнул Пушилин.

В ответ на попытку уничтожения Донецк создал собственные Вооруженные силы, доказавшие, что они могут защитить народ от украинской агрессии. В 2014 году, напомнил глава республики, жители Донбасса «восстали против переворота на Украине, против нацизма и геноцида».

«Донбасс всегда был русским, и много веков является частью российского государства. Сегодня широко обсуждается документ, который станет основой понимания культурно-исторического развития Донбасса, нашего мировоззрения, менталитета, формирования идеологии ДНР», — сообщил Пушилин.

Речь идет о доктрине «Русский Донбасс», обсуждение которой состоялось с участием политика два дня назад.

«В доктрине мы говорим о том, что Донбасс должен стать центром возрождения, оплотом Русского мира для всех исторически русских регионов Украины», — заявил глава ДНР.

В 2014 году на востоке Украины разгорелась гражданская война, ставшая следствием госпереворота в стране. Восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Мирно решить конфликт пытаются участники контактной группы, подписавшие Минские соглашения, которые Киев до сих пор отказывается выполнять в полной мере.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире медиацентра «Патриот» заявил, что, не предприняв никаких действий по реализации Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский упустил свой шанс урегулировать конфликт. По мнению украинского политика, именно на Зеленском лежит ответственность за то, что за прошедший год не была решена ни одна из поставленных задач встречи.