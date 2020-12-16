Инфекционист назвал условие появления коллективного иммунитета от COVID-19

Вашингтон, 16 декабря. Коллективный иммунитет от коронавируса возможен при условии вакцинации до 85% населения. Так считает главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Речь идет о настоящем групповом иммунитете, пояснил Фаучи. Для этого вакцина от COVID-19 должна быть сделана не менее 75-85% населения.

В США ранее стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции с помощью препарата Pfizer. На первом этапе прививка доступна только врачам. Начало массовой вакцинации в США пока не определено. Результаты опросов показывают, что почти четверть американцев не хочет делать прививку по разным причинам.

Применение вакцины Pfizer было одобрено Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США 14 декабря. Первая партия препарата была направлена в штат Мичиган. Предполагается, что медикамент доставят в 145 департаментов здравоохранения и больниц Соединенных Штатов, пишет RT.