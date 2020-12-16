Лукашенко пообещал сохранить Белоруссию для внуков

Минск, 16 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен «драться» за страну и «сохранить» ее всеми силами. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками областной клинической больницы.

Судьбу Белоруссии будут решать ее граждане, заверил Лукашенко. Он также высказал уверенность, что сумеет «сохранить страну», передает RT.

«Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает… Но никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал» — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет», — заявил президент.

Он назвал Белоруссию европейским и цивилизационным центром. Лукашенко пояснил, что бороться за свою страну стоит уже не ради детей, потому что они выросли, а для внуков.

Недавно Лукашенко предложил создать в Белоруссии новую, выгодную, конституцию. Это необходимо для того, чтобы с приходом нового президента страна «не обвалилась».