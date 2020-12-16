Пушилин оценил помощь России мирным жителям Донбасса

Донецк, 16 декабря. Россия оказывала неоценимую поддержку Донбассу с 2014 года, к сегодняшнему дню российские паспорта получили уже более 200 жителей ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики назвал получение паспортов РФ жителями Донбасса лишь началом интеграционных процессов.

«Сейчас наши документы признаются государственными органами Российской Федерации, и с каждым днем количество граждан, осуществивших свою мечту о российском гражданстве, растет. На сегодня уже 200 тыс. жителей республики стали гражданами РФ», — подчеркнул он во время Прямой линии.

Уходящий год, по словам Пушилина, стал знаковым для региона, поскольку жители ДНР смогли проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Участие главы МИД ДНР Наталии Никоноровой на заседании Совбеза ООН также стало возможным благодаря поддержке России.

Напомнил Пушилин и о помощи Москвы в 2014-15 годах, начиная от гуманитарных конвоев, спасавших жизни людям в условиях блокад, и восстановления домов мирных жителей.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После государственного переворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы, которые приняли Минские соглашения. Однако Киев уже шесть лет игнорирует выполнение договоренностей.

Украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов Эксперт Вячеслав Ковтун в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что Украина не заинтересована в мирном разрешении конфликта в Донбассе. По словам политолога, Киев будет ждать, пока западные санкции приведут к упадку РФ, и когда это произойдет, он попытается вернуть Донбасс силой по примеру Азербайджана.