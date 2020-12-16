Звезда сериала «Чики» Горбачева показала фотографии в прозрачном белье

Москва, 16 декабря. Актриса Ирина Горбачева представила серию фотографий в дерзком образе. Поклонники пришли в восторг от женственности артистки.

Соответствующие снимки актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram. На них она запечатлена в широких джинсах, темном пиджаке и прозрачном бюстгальтере светлого цвета. Дополнили образ черные туфли на плоской подошве и массивное украшение на шее.

Горбачева призналась, что долгое время отказывалась принимать свою внешность и характер. Однако сейчас она поняла, что любовь к себе заключается в радости.

«Себя надо радовать. Делать для себя что-то полезное и важное. Это может быть что-то простое, но пользу и радость от действия важно прочувствовать», — написала актриса.

Любовь к себе Горбачева сравнила с любовью родителей к своему ребенку. По словам актрисы, чем больше человек балует своего «внутреннего ребенка», тем сильнее он становится. Сейчас звезда регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Она призналась, что гордится маленькими достижениями.

Фанаты поддержали точку зрения актрисы и поделились своими историями любви к себе. Однако особое внимание поклонников было приковано к фотографиям Горбачевой. Многие отметили, что артистке к лицу женственный и яркий образ.

«Шикарная Ирина», — отметила фанатка.

«Стала похожа на девушку», — написала поклонница.

«Ирина, Вы такая красивая!» — добавила другая подписчица.

Ирина Горбачева опровергла разговоры о выходе второго сезона сериала «Чики». Она заявила, что уже вышедший сезон стал единственным в проекте.