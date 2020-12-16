Виктория Боня раскрыла новый «заговор» ВОЗ и Билла Гейтса

Москва, 16 декабря. Экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня решила вновь заняться безопасностью своих подписчиков. На этот раз светская львица предупредила, что создатели препарата от коронавируса (компания Pfizer) намерены во время вакцинации стерилизовать женщин.

Видеообращение к подписчикам Боня разместила на своей странице в Instagram. Она ссылалась на некую статью на Facebook, которую уже удалили.

«Мало того что там содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также еще и содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути, вся эта вакцинация — это стерилизация женщин», — заявила светская львица.

Боня оценила «статью» как серьезное исследование. И доказывает этот факт то, что материал был оперативно удален. Вскоре, по ее мнению, во всех загранпаспортах появятся отметки о сделанных прививках.

Организатором же этого заговора Боня назвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая, по словам звезды «Дома-2», уже стерилизовала миллионы женщин в Африке своей прививкой от вируса папилломы человека. И, конечно же, вторым злодеем является миллиардер и филантроп Билл Гейтс. В адрес последнего из уст телеведущей посыпалась куча проклятий за то, что тот «убивал детей».

«Если вы здоровая женщина, если у вас все хорошо в организме… подумайте дважды или трижды. Возможно, вы никогда не сможете забеременеть», — обратилась к своим подписчикам Боня.

Свое мнение о вакцинации теледива ранее высказала в беседе с ФАН. Она опасается, что людей будут заставлять делать прививку от коронавируса. По мнению звезды, даже если не будет законодательно закрепленной обязанности, власти могут создать условия, вынуждающие человека сделать этот шаг. Например, запретить доступ к госучреждениям, супермаркетам, поездки за рубеж.

Вакцины и коронавирус — не единственные темы, против которых активно выступает Боня. Она также поддерживает теорию о том, что COVID-19 передается при использовании технологии 5G. Как сообщал ФАН, из-за массового распространения слухов о вреде 5G операторам сотовой связи в России приходится менять свою информационную политику.