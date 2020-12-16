Спикер Госдумы Володин раскритиковал выборы США

Москва, 16 декабря. Любое действие в США театрализовано, выборы президента — не исключение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кандидаты на пост главы Белого дома разыграли шоу перед всем миром, представление сделали и из голосования коллегии выборщиков, но «завершить спектакль хорошим финалом» США не смогли, заявил депутат. Результаты всех предыдущих выборов в истории американского государства «признавались в любом случае», поэтому голосование нынешнего года стало прецедентным.

«Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя», — заявил Володин.

Федеральное агентство новостей писало, что действующий президент США Дональд Трамп все еще имеет шанс на переизбрание. Республиканцы не собираются останавливаться и планируют все же доказать сфабрикованность выборов, передает RT.