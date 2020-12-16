Депутат Рады призвал решать споры с РФ на «пацанских разборках»

Киев, 16 декабря. Член фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгений Шевченко призвал однопартийцев дать «ответочку» России по принципу «пацанских разборок».

Парламентарий выразил свое возмущение тем фактом, что Москва внесла в санкционные списки ряд депутатов из президентской партии «Слуга народа».

«Сейчас парламенту и фракции «Слуга народа» нужно дать ответочку. <…> На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. <…> Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Наш».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 декабря утвердил перечень лиц, которые подпадают под специальные экономические меры. В расширенную версию вошли 849 фамилий, включая спикера Рады Дмитрия Разумкова, первого зампреда спикера Рады Руслана Стефанчука, главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько, а также пятерых депутатов «Слуги народа». Санкции подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России.

Киев выразил протест в связи с решением Москвы и пообещал ответить в соответствии с нормами международного права.

Комментируя заявление МИД Украины, российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что именно киевские власти в 2015 году первыми приняли решение о включении нескольких сотен граждан РФ в черный список, который впоследствии неоднократно расширялся. По его словам, реакция украинского правительства на аналогичные действия Москвы непонятна и вызывает вопросы.