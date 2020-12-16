Экологический технопарк по переработке мусора возведут на Сахалине

Южно-Сахалинск, 16 декабря. Сахалинские власти заключили соглашение с Российским экологическим оператором (РЭО). В рамках договора в регионе появится экологический технопарк по переработке отходов.

Сотрудничество между Сахалином и ППК РЭО будет развиваться по двум направлениям. Первое из них подразумевает определение и согласование регионом ряда инвестиционных проектов в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) на своей территории.

В рамках второго направления будут задействованы новые цифровые технологии и обмен информации в сфере экологии. Только за последний год на борьбу с незаконными свалками на Сахалине было выделено свыше 169 млн рублей, передает телеканал «360».

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональные власти планируют закрыть все городские свалки до конца уходящего года. Так, уже досрочно была закрыта свалка «Ядрово», уточнил глава региона.