Женская сборная России по гандболу не смогла выйти в 1/2 финала ЧЕ-2020

Хернинг, 16 декабря. Российские гандболистки проиграли Дании со счетом 23:30 в последнем матче основного раунда чемпионата Европы.

Для выхода в полуфинал россиянкам было необходимо не проиграть хозяйкам турнира. По итогам пяти матчей сборная России заняла третье место в группе. В активе подопечных Амброса Мартина семь очков. В следующем матче российские спортсменки сыграют со сборной Нидерландов, которые выступают на первенстве в ранге действующих чемпионок мира.

Ранее российский футбольный клуб «Краснодар» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Им стала загребская команда «Динамо». Матч состоится 18 февраля.