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Муратов: Украинские чиновники устроили жителям медицинский геноцид

Муратов: Украинские чиновники устроили жителям медицинский геноцид

Киев, 16 декабря. Власти Украины оставили диабетиков один на один со своими проблемами. Украинцам приходится покупать дорогой инсулин за свой счет, поскольку на обеспечение больных жизненно необходимым препаратом у чиновников нет денег. Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» сообщил глава центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

По словам Муратова, инсулин не получают больные диабетом во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Черновицкой и других областях Украины. Жизненно необходимые лекарства украинцы покупают сами.

«Если учесть мизерный уровень пенсий и зарплат, а также высокие цены на продовольствие и коммуналку, чтобы выжить, людям, больным сахарным диабетом, приходится покупать менее качественные продукты, а порой, и вовсе отказаться от них», — пишет Муратов.

До 70% инсулина украинцы покупают за свои деньги, уверяет он. Речь идет о 1,5 млн граждан страны. Бывают случаи, когда из-за нехватки денег на препарат, больные сахарным диабетом пропускают необходимые инъекции. 

Муратов: Украинские чиновники устроили жителям медицинский геноцид

«Укрочиновники в прямом смысле слова забирают у обедневших людей жизнь. «Слуги» народа продолжают проводить против жителей Украины медицинский геноцид, планомерно сокращая и без того низкую численность населения», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в 2014 году по указу занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко полностью прекращены поставки инсулина и других лекарств жителям Донбасса. Местных жителей тогда спасли гуманитарные поставки из России. Сейчас же политолог задается вопросом: кто спасет Украину? 

«В аптеках Украины сегодня есть все необходимые медицинские препараты для больных диабетом. Но у населения обнищавшей страны нет денег, чтобы их приобрести», — добавил Муратов.

Несколькими днями ранее стало известно, что украинские медучреждения могут остаться без выплат по программе медицинских гарантий с начала 2021 года. По данным Национальной службы здоровья Украины, министерство здравоохранения страны пока не передало кабмину проект постановления о финансировании программы на следующий год. Поэтому правительство не может рассмотреть документ, и с 1 января медучреждения останутся без денег. Лишиться права на бесплатную медицинскую помощь могут тысячи пациентов по всей стране, в том числе люди с COVID-19.

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