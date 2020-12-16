Главную елку в украинских Черкассах украсили «оком сатаны»

Черкассы, 16 декабря. Главную елку в украинском городе Черкассы украсили амулетами «глаз Фатимы», известными также как «око сатаны». Фотографии опубликовала пресс-служба городского совета.

Украшения, размером почти метр в диаметре, символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии — светлая полоса. Подобные амулеты чаще всего можно встретить в Турции и Египте. Согласно суевериям, они защищают от сглаза.

Искусственную елку с «оком сатаны» поставили на Соборной площади. На макушке 18-метрового сооружения установят 20-конечную звезду. По данным пресс-службы, на установку елки и других украшений потрачено 2,8 млн гривен (более 7,4 млн рублей).

«Планируем, что елка засияет новогодними огнями на День святого Николая, 19 декабря. Это уже стало традицией для Черкасс. Однако эпидемия коронавируса году внесла свои коррективы. Традиционного открытия елки и празднований не будет», — сообщил глава города Анатолий Бондаренко.

В понедельник стали известны планы президента Украины Владимира Зеленского на Новый год. Сейчас в полном разгаре идет подготовка сценария новогоднего выступления главы государства. Возле офиса президента в ближайшие дни состоится праздничное открытие елки, в котором примут участие Зеленский и первая леди страны. Здесь уже соорудили карусель к новогодним праздникам, а также планируется открыть каток.

Бывший украинский премьер Николай Азаров выразил мнение, что киевское руководство пытается компенсировать зрелищами неспособность обеспечить украинцев «хлебом». Происходящие на Украине в преддверии Нового года он назвал «цирком».