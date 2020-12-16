Врио главы Дагестана Меликов выписался из больницы в Москве

Махачкала, 16 декабря. Врио главы Дагестана Сергей Меликов, проходивший лечение в Москве от COVID-19, выписан из стационара. Об этом сообщил сам руководитель региона в ходе заседания республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Меликова, еще несколько дней за ним будут наблюдать врачи. Вернуться в Дагестан он планирует уже на следующей неделе.

«Руководитель Дагестана сообщил, что сегодня выписался из стационара. До конца текущей недели он еще будет находиться под наблюдением врачей. На следующей неделе Сергей Меликов планирует вернуться в Дагестан и продолжить работу в республике», – отмечается в сообщении пресс-службы главы региона.

О том, что Меликов заразился коронавирусом, стало известно 25 ноября. В администрации руководителя региона тогда подчеркивали, что он чувствует себя хорошо. В начале декабря после консилиума врачей его перевезли на лечение в одну из больниц Москвы. В пресс-службе его состояние описывали как удовлетворительное. Позднее стало известно, что Меликов проходит лечение в Центральной клинической больнице столицы.