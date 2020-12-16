Томский студент-архитектор рассказал о строительстве новых домов в регионе

Томск, 16 декабря. Студент ТГАСУ Василий Косенчук, ставший победителем в международном конкурсе «Красивые дома 2020», в разговоре с корреспондентом ФАН высказал свое мнение о текущем уровне архитектурных решений, используемых в Томской области.

Во вторник пресс-служба ТГАСУ сообщила, что студент четвертого курса Василий Косенчук занял первое место в международном конкурсе «Красивые дома» в номинации «Лучший студенческий проект». Спроектированный индивидуальный жилой дом под названием «BREEZE» по плану проекта расположен на территории со сложным рельефом. За основу проектирования был взят томский микрорайон Степановка, на котором имеется большой уклон на границе соснового бора и песчаного обрыва.

Форма здания транслирует образ ветра, который удачно подчеркивает выразительность окружающей среды. Ключевыми элементами в данном проекте являются подпорные стенки, из которых «вырастает» массив здания. В роли консультанта по проекту выступил старший преподаватель кафедры теории и истории архитектуры АФ ТГАСУ Михаил Тельцов.

В Томской области стремительно растут темпы строительства жилья. Губернатор Сергей Жвачкин два года назад обратился к руководителям домостроительных компаний с просьбой отказаться от застройки города типовыми панельными домами. Бизнесмены услышали сигналы власти и приступили к строительству монолитных многоэтажных домов. На данный момент в городе идет строительство двух амбициозных жилых комплексов, выдержанных в новом для Томска стиле — европейском.

Корреспондент ФАН спросил у Василия Косенчука, что он думает о новых архитектурных решениях, которые скоро должны придать Томску «новую жизнь».

«В новых проектах используются тренды современной архитектуры — наличие общественных пространств и разнообразие планировок. Насколько я знаю, новая концепция жилых комплексов создана при участии зарубежных архитекторов, что в будущем должно повысить общий уровень проектирования многоквартирных домов в городе. Мы с одногруппниками всегда обсуждаем рендеры новых проектов и делаем предположения, на сколько процентов застройщик сможет воплотить свои идеи в жизнь. Сейчас мы уже видим, что в одном из строящихся ЖК отделочные материалы фасада отличаются от заявленных», — поделился своим мнением Василий Косенчук.

Также корреспондент ФАН спросил у молодого архитектора, как он относится к строительству типовых панельных домов.

«Панельное строительство необязательно должно быть таким однообразным. В Европе строят панельные дома, только с разнообразными планировочными элементами. У нас, я думаю, тоже можно так сделать. Близко стоящие и в большом количестве однотипные дома плохо влияют на психику человека, есть даже такой термин в архитектуре — агрессивная визуальная среда», — отметил студент.

Василий Косенчук резюмировал, что главным недостатком строящихся панельных домов в регионе, с точки зрения архитектуры, является их однообразие. Но это легко можно исправить, используя различные типоразмеры панелей, а также строя дома разных серий.

«В университете нас учат разрабатывать новые концепции застройки города, чтобы в будущем жилые районы России опережали все мировые тренды. Во время учебы я уже спроектировал частный дом и многоквартирный. Пока еще не могу понять, что мне нравится создавать больше», — рассказал ФАН студент-архитектор Василий Косенчук.

Напомним, в Томской области за 2020 год уже введено в эксплуатацию 382 тысячи квадратных метров жилья, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Томской области на строительство улицы Тояновской вблизи микрорайона «Южные ворота», что позволит обеспечить в 2021–2022 годах введение более 16 тысяч квадратных метров жилья.