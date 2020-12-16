ВОЗ: более 496 тыс. случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

Москва, 16 декабря. Свыше 496 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за прошедшие сутки. Соответствующие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано около 72 млн случаев COVID-19. Число жертв составляет более 1,61 млн человек. Около 50% случаев заражения за прошедшие сутки зарегистрированы в Северной и Южной Америках — 240,1 тыс. Далее идет Европа с показателем 188,2 тыс. и Юго-Восточная Азия с 32 тыс. инфицированных. В России выявлено 26,6 тыс. случаев коронавируса.

Ранее оперштаб обновил суточные данные по смертям пациентов с COVID-19 в Москве. За последние сутки в столице России скончались 73 пациента.