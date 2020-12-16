Муцениеце рассказала об отношениях Прилучного с детьми после развода

Москва, 15 декабря. Актер Павел Прилучный скучает по своим детям после развода с супругой Агатой Муцениеце. Об этом актриса обмолвилась в своем влоге на YouTube.

Развод звездной пары сопровождался скандалами и взаимными обвинениями, однако сейчас страсти улеглись, и бывшим возлюбленным приходится поддерживать хорошие отношения ради общих детей.

Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия живут с мамой и лишь иногда видятся с отцом. Как оказалось, иногда дети забывают связаться со звездным родителем. Об этом обмолвилась сама Агата, когда заметила, как дочка пишет сообщения.

«Папе запишешь? А то папа обижается, что мы ему не звоним», — спросила она девочку.

Неделей ранее Муцениеце рассказала о страхе, который преследовал ее после развода. По ее словам, в первое время, оставшись одна, ее очень страшила перспектива лишиться доходов. В итоге опасения актрисы не оправдались. Свои страхи по поводу финансов она назвала «полным бредом».

Брак Муцениеце с Прилучным распался в начале года. Агата обвинила мужа в домашнем насилии и съехала от него вместе с детьми в квартиру матери. Сейчас дети проводят время не только с отцом, но и его новой избранницей Мирославой Карпович. Сама же Муцениеце пока не обзавелась второй половинкой, хоть и недавно заинтриговала поклонников фотографией в свадебном платье во время отдыха на Мальдивах.