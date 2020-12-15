«Вулверхэмптон» обыграл «Челси» благодаря голу на 95-й минуте матча

Вулверхэмптон, 15 декабря. Футболисты «Вулверхэмптона» одержали победу над «Челси» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Молине».

В составе победителей авторами забитых мячей стали нападающие Даниэл Каштелу и Педру Нету. У лондонского клуба единственным результативным действием отметился форвард Оливье Жиру.

После этой победы подопечные Нуну Эшпириту Санту поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. В их активе 20 очков. Футболисты «Челси» находятся на пятой позиции с 22 баллами.

«Челси» являлся соперником «Краснодара» по группе Е в Лиге чемпионов. Матч между ними завершился со счетом 1:1.