Боевик ликвидирован во время спецоперации в Чечне

Грозный, 15 декабря. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали террориста в ходе спецоперации в Чечне. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Операция проводилась в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Силовикам удалось уничтожить члена незаконных вооруженных формирований Казбека Байдулаева, заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Среди правоохранителей никто не пострадал. В настоящее время обстановка на территории Чечни спокойная, никаких ограничений в связи со спецоперацией введено не было.

В конце ноября в Чечне были задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они причастны к нападению на военных у станицы Червленная Шелковского района в Чечне в 1999 году.