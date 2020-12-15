В России могут ввести автоматическое назначение пенсии по инвалидности

Москва, 15 декабря. Фракция «Единая Россия» совместно с Минтруда подготовила законопроект, который позволит назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке, сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

По словам парламентария, сейчас людям с ограниченными возможностями приходится лично посещать отделения Пенсионного фонда, чтобы написать заявление и предъявить справки о страховых и нестраховых периодах.

«Пенсионный фонд может всю эту информацию получить в федеральном реестре инвалидов», — подчеркнул Исаев.

Помимо автоматического назначения пенсии по инвалидности, законопроект вводит «презумпцию согласия» гражданина на перерасчет пенсии в сторону повышения. В таком случае перерасчет будет производиться автоматически, без необходимости лично писать заявление.

Законопроект «Единой России» также предусматривает заблаговременное информирование россиян о порядке формирования их пенсий, в том числе о том, отчисляет ли работодатель положенные взносы в ПФР. Информация должна поступать трижды в год через портал «Госуслуги» всем гражданам РФ старше 45 лет.

Как сообщал ФАН, с Нового года изменятся некоторые правила, касающиеся начисления и оформления пенсий. В частности, у россиян может появиться возможность по-новому оформлять пенсии, например, это можно будет делать в уполномоченных банках. В этих же финансовых учреждениях будут предоставлять информацию о начисленных выплатах, льготах, налогах и оформлять некоторые госуслуги, для чего раньше приходилось обращаться в МФЦ.