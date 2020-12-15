Попова назвала профессию с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в России

Москва, 15 декабря. Сотрудники промышленных предприятий чаще остальных болеют COVID-19. К такому выводу пришла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Среди работников этой сферы зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала декабря. Попова призвала руководителей промышленных предприятий усилить меры по профилактике COVID-19.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах страны, передает RT. За последние сутки число новых заболевших составило 26 689 человек.