Число жертв коронавируса среди турецких врачей увеличилось до 250 человек

Бурса, 15 декабря. Количество врачей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Турции, достигло 250 человек, сообщает издание Haberturk.

Одним из последних умер 82-летний Джумхур Токер, который работал в больнице города Бурса. Турецкая медицинская ассоциация выразила соболезнования семье и близким пожилого мужчины.

С его смертью число погибших от COVID-19 врачей достигло 250. Организация регулярно публикует имена докторов, которые умерли во время борьбы с эпидемией коронавируса.

В Турции зафиксирован резкий рост заболеваемости. Количество зараженных за сутки превышает 30 тысяч. Правительство пытается ужесточать ограничительные меры: введен масочный режим, комендантский час, дистанционное обучение школьников и студентов. Однако властям не удается снизить рост новых случаев.

Ранее ФАН сообщал, что местные медики устроили митинг напротив здания министерства здравоохранения в Анкаре. Сотрудники пришли почтить память погибших коллег, а также потребовать уменьшить нагрузки на персонал больниц.