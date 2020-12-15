Участники ливийского диалога бойкотировали голосование за инициативы ООН

Триполи, 15 декабря. Голосование за механизм выборов в рамках Форума политического диалога в Тунисе провалилось, сообщает издание Al-Marsad.

По данным источника, мероприятие оказалось безрезультатным, так как 23 члена объявили ему бойкот. Из 75 делегатов участвовали лишь порядка 50.

عاجل > مصادرنا | إنتهاء تصويت ملتقى أعضاء الحوار بعدم الإتفاق على أي مقترح بسبب عدم الوصول إلى أي نسبة تمرير بعد مشاركة 50 ومقاطعة 23 ووفاة واحد. #المرصد



مصادرنا : وليامز أكدت انها ستركز على مسار إنتخابات ديسمبر 2021 ولن تسمح لمعرقلي الانتخابات بالنجاح في مسعاهم. #ليبيا pic.twitter.com/ShloQuIkKI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2020

При этом исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс заявила, что не позволит саботировать выборы, которые предварительно назначены на 24 декабря 2021 года.

По данным информаторов телеканала Libya24, на голосовании использовался «грязный» метод. Так, международная организация сначала связалась с участниками тунисского форума, которые являются ее союзниками. И только потом поговорила с оппонентами и сомневающимися.

Издание утверждает, что данная стратегия направлена на то, чтобы заставить проголосовать большее количество делегатов. Сотрудники миссии заявляли каждому человеку, что остальные уже сделали выбор. Для этого первыми обзванивали людей близких ООН, которые не могли отказать в принятии решения.

Ранее ФАН сообщал, что ряд делегатов Форума политического диалога намерены отказаться от переговоров из-за давления МООНПЛ. Ливийцы заявили, что получили уведомление о голосовании за механизм выборов нового правительства, однако на совместных встречах эти инициативы не обсуждались.