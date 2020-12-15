СМИ обвинили ЕС в игнорировании преступлений против мирных жителей Украины и Сирии

Западные страны продолжают закрывать глаза на убийства представителей средств массовой информации и мирных жителей на Украине и в Сирии, пишет Prospettiva Europea.

Автор статьи напоминает о жестокой расправе над итальянским фотографом Андреа Павия Рокчелли в Донбассе.

С чего все началось

Иностранный корреспондент погиб под минометным огнем 24 мая 2014 года в селе Андреевка возле Славянска в Донбассе вместе с российским переводчиком Андреем Мироновым.

Следователи из Рима прибыли на место инцидента для разбирательства. Правоохранители установили, что атаку инициировал сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

Слушания по уголовному делу длились более шести лет. В 2019 году обвиняемого приговорили к 24 годам тюрьмы. А в ноябре 2020-го суд Милана оправдал заключенного и выпустил на свободу. Боец вернулся на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский даже вручил Маркиву медаль за воинскую доблесть. Итальянские СМИ посчитали это оскорбительным по отношению к родственникам погибших.

В то же время Басманный суд Москвы изучил уголовное дело в отношении сержанта ВСУ. В результате обвиняемого арестовали заочно за смерть фотографа и его переводчика.

Проект Material Evidence

История убийства Андреа Павия Рокчелли довольно необычна для украинского конфликта. Несмотря на многочисленные сообщения о преступлениях, совершенных бойцами ВСУ против мирных жителей, это единственный случай, по которому начали судебный процесс в Европе.

Однако смерть итальянского гражданина, похоже, останется безнаказанной, несмотря на доказательства, обнародованные между 2014 и 2015 годами международным проектом Material Evidence.

Активисты, участвующие в этой инициативе, сделали несколько фотовыставок в западных странах, включая США. Они задокументировали военные преступления, совершенные вооруженными силами Украины.

На снимках запечатлены ужасающие факты обстрелов по мирным гражданам, которые стали неугодными для новых властей Киева. Наряду с этим, посетителям продемонстрировали беспредел сирийских боевиков, назвавших себя представителями так называемой оппозиции. На самом же деле большинство из них являются членами международных террористических организаций.

Materials Evidence объединил в одной экспозиции снимки карателей ВСУ и радикальных исламистов из САР, поскольку их действия направлены прежде всего против ни в чем не повинных людей.

Главной задачей фотовыставки является привлечение внимания общества к проблеме преступлений в отношении мирного населения, страдающего в результате военного конфликта. Тем не менее Запад так и не обратил внимание на задокументированные нарушения прав человека на Украине и в ближневосточном государстве. За пять лет также не последовало реакции и со стороны крупнейших зарубежных средств массовой информации.

Исходя из вышеперечисленного, итальянские журналисты сделали вывод, что странам ЕС и Соединенным Штатам Америки неудобно обнародование таких фактов. Они идут вразрез с их планами по дальнейшей поддержке Киева и сирийской «оппозиции».

Ранее ФАН сообщал, что спецпосланник США по САР защищает радикальных боевиков в Сирии. По словам Джоэл Рейберн, военные не занимаются борьбой с террористами, а лишь ликвидируют так называемых «повстанцев».