ФАС проследит за исполнением решений по снижению цен на продукты

Москва, 15 декабря. Меры по сдерживанию роста цен на продукты в России будут носить постоянный характер. Соответствующее заявление сделали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ведомство будет организовывать внеплановые проверки в случае несвоевременного исполнения решений по снижению цен на базовые продукты. Эксперты ФАС уже составили документы по работе над снижением цен.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее выпустил ряд постановлений по стабилизации ситуации с ценами на продовольственные товары в стране. Таким образом власти намерены снизить и удержать цены на социально значимые товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло.