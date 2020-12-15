Татьяна Лазарева назвала «чудовищным» новое детское шоу Шепелева

Москва, 15 декабря. Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева жестко раскритиковала современные программы для детей. Больше всего досталось Дмитрию Шепелеву и его шоу «Ты как я», которое юмористка назвала «чудовищным».

Лазарева в интервью «Экспресс газете» сообщила, что в разгар карантина решилась запустить свой онлайн-проект Lazarevatut, который совершенно не связан с юмористической тематикой. Последним же проектом для детей, который ей понравился, артистка назвала разговорное шоу на YouTube о воспитании «Проект ответственных родителей», закрывшийся в конце ноября 2019 года.

«Очень жалею, что его закрыли. Я видела и другие детские программы. Одну просто аморальную вел Николай Басков. А другую сейчас ведет Дмитрий Шепелев. И это чудовищно! Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям оно тоже неинтересно», — подчеркнула актриса.

При этом она позитивно отозвалась о своей коллеге Насти Ивлеевой и ее появлении у Юрия Дудя.

«Когда Настя была у Дудя, она прекрасные и удивительные мысли доносила. Многому научилась сама и теперь тонко передает это людям. Кто-то, конечно, в первую очередь обратит внимание на ее высказывания про длину, а другие увидят что-то более важное», — отметила она.

С начала сентября Шепелев перешел работать на ТНТ ведущим детской программы «Ты как я». В конце ноября он признался, что мечтал вести семейное шоу и теперь наконец находится в своей стихии.

Шепелев назвал свою новую работу «самой честной и искренней», ведь дети не умеют притворяться. Самым сложным телеведущий считает возможность рассмешить детей. При этом он добавил, что получает довольно скромные гонорары, и большая часть его средств уходит на обучение сына.