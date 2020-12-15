Депутат Вострецов объяснил, чем опасны разносящие клевету в Интернете провокаторы

Депутат Госдумы Сергей Вострецов, выступая на совещании центрального совета объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, посвященного вопросам информационной политики, остановился на проблеме борьбы с клеветой и фейками в Интернете. После мероприятия корреспондент ФАН побеседовал с Вострецовым, который, как глава СОЦПРОФ, объяснил позицию профсоюзов по этому вопросу.

«Сегодня, когда ситуация с коронавирусом значительно усилила давление на экономику и рынок труда, как никогда важно не допускать фейковых информационных вбросов и спекуляций на теме COVID-19, — отметил Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН. — Вирус рано или поздно уйдет, экономика оживет. Пока же нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы нынешней непростой экономической ситуацией воспользовались политические дельцы и безответственные провокаторы. Если отдать инициативу горлопанам — ведь так можно не только ситуацию ухудшить, но и страну потерять».

В качестве примера безответственного поведения Вострецов привел известный демарш рестораторов в Петербурге, которые заявили, что ради получения дохода отказываются соблюдать противоэпидемические требования в новогодние праздники.

«Эти люди в погоне за прибылью готовы рисковать жизнью и здоровьем наших граждан, а потом это приводит к нехватке мест в больницах, — возмущен депутат. — Мы все с вами помним истории, когда скорые везли больных не к больницам, в которых уже не было мест, а к администрациям своих городов!»

Доводить до такого ни в коем случае нельзя, уверен собеседник ФАН. Депутат отметил, что особую опасность представляют провокаторы, которые заинтересованы не только в набивании карманов, но и в дестабилизации ситуации в стране.

«Сегодня у России много друзей, но расслабляться нам не следует, — говорит он. — Если упустить из виду деятельность пятой колонны, которая через Интернет пытается влиять на сознание наших граждан, последствия могут быть весьма плачевными для всех».

Именно поэтому Госдума принимает законодательные акты, направленные на противодействие клевете и распространению фейков в Интернете, отмечает собеседник ФАН.

«Сегодня Госдума приняла дополнительные меры по борьбе с клеветой в Интернете, но надо понимать, что опасность все еще достаточно велика, — предупреждает лидер СОЦПРОФ. — Мы знаем, что американские соцсети, которые работают в нашем интернет-пространстве, при грамотном их использовании западными спецслужбами могут сыграть в жизни любой страны деструктивную роль. Мы все видели десятки цветных революций, координируемых через Twitter и Facebook. Последний ярчайший пример — Белоруссия, где протесты напрямую координируются через соцсети из-за рубежа».

Остается только молиться, чтобы успешные предприятия Белоруссии в результате всех этих майданов не повторили плачевную судьбу украинских предприятий, говорит Вострецов.

«Нам, в России, такое точно не нужно, поэтому в столь ответственный период профсоюзы должны быть еще более ответственными, чтобы вместе с государством грамотно, без лишних эмоций пройти все эти испытания!» — подчеркнул Сергей Вострецов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в Интернете. Автором законопроекта выступил первый зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, представляющий партию «Единая Россия». Вяткин предлагает наказывать за клевету в Интернете штрафами, обязательными работами, либо заключением в колонии на срок до двух лет.