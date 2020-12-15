Власти Москвы сообщили о готовности столицы к турпотоку в новогодние праздники

Москва, 15 декабря. Предпосылок для жестких ограничительных мер в Москве в новогодние праздники нет. Столица готова к туристическому потоку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские власти не станут закрывать заведения общепита, ограничивать продажу алкоголя и передвижение людей по столице. Однако стоит отметить, что в период с 30 декабря по 3 января все они не будут работать в ночное время суток (с 23:00 по 6:00).

Тем не менее, как сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, туристический поток во время праздников в Москве сократится на 90% по сравнению с прошлым годом.

Недавно ФАН сообщал, что дальнейшие планы Кремля не включают в себя введение полного локдауна в столице. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.