Составлен список лучших кроссоверов для езды в России зимой

Москва, 15 декабря. Кроссовер Toyota RAV4 занял первое место в списке самых подходящих автомобилей для зимнего времени года в России.

Данная модель японской компании редко выходит из строя и способна выдерживать низкие температуры. На втором месте в рейтинге расположился компактный Volkswagen Tiguan. Этот автомобиль обладает полным приводом, поэтому отличается высокой проходимостью.

Третью позицию занял Renault Duster. Его главными преимуществами являются высокий клиренс и простота в эксплуатации. Топ-4 замкнул Kia Sportage, который оснащается бензиновыми двигателями мощностью 150-180 л. с.

Ранее был составлен рейтинг самых надежных автомобилей. Его возглавила японская компания Mazda.