Алла Пугачева запишет новую песню

Поэтесса и композитор Виктория Воронина проговорилась в беседе с подписчиками своего Instagram-аккаунта о том, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева готовится записать новые песни. О встрече с исполнительницей рассказала сама Воронина.

«Раньше мы уже работали вместе над песней «Мой друг». Эта композиция, как говорила сама Алла Борисовна, смогла заменить хит певицы – «Не отрекаются, любя», — говорит автор стихов.

Как вспоминает Воронина, в декабрьском концерте Пугачевой в 2019 году композиция «Мой друг» стала основной песней выступления исполнительницы. Примадонна лично пригласила поэтессу на свой вечер. Теперь у Ворониной появился шанс повторить былой успех и создать новый хит для знаменитости, так как недавно состоялась творческая встреча певицы и автора песен.

«У нас есть определенные творческие планы. Могу сказать одно, что это, конечно, определенная работа над музыкальным материалом», — рассказала поэтесса в разговоре с корреспондентом ФАН.

Говорить о сроках выхода новой песни Примадонны тоже пока рано.

«Я не могу себе позволить в отношениях с Аллой Борисовной на чем-то настаивать, сроки будут завесить от того, как решит сама певица. Главное, чтобы ей все нравилось», — отмечает Воронина.

По словам поэтессы, сейчас певица прекрасно выглядит. Она пребывает в добром здравии и готова удивлять свою публику.

Недавно в Сети появилась информация о странной привычке Пугачевой срывать с себя парик на концертах. В первый раз аксессуар слетел с головы случайно, потом Примадонна сделала это своей «фишкой».