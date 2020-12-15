Зеленский подписал указ о создании мемориала Холокоста «Бабий Яр» в Киеве

Киев, 15 декабря. Мемориал Холокоста и Аллея праведников появятся в заповеднике «Бабий Яр» в Киеве. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Документ предусматривает проведение мероприятий, посвященных 80-летию со дня трагедии Бабьего Яра. На территории данного заповедника будет создана Аллея праведников, а также завершится обустройство мемориального музея памяти жертв трагедии.

Урочище Бабий Яр, которое находится в северо-западной части Киева, получило мировую известность, как место массовых казней цыган, евреев, а также советских военнопленных во время Второй мировой войны.

При этом на Украине процветает национализм. Недавно местные националистические группировки обратились к местным властям с требованием бойкотировать российскую вакцину «Спутник-V».