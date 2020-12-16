Добровинский усомнился в компетентности российских СМИ после статей о Рогозине

Три российских СМИ при подготовке материалов, порочащих честь главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, не использовали публичные источники и не обращались за комментариями в госкорпорацию, а полагались только на своих «экспертов», заявил ФАН адвокат Рогозина Александр Добровинский.

Глава Роскосмоса потребовал признать порочащими его честь материалы, опубликованные тремя СМИ. Ответчиками выступают ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Рогозин намерен взыскать 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, средства будут направлены в детский дом.

Добровинский отметил, что к делу были приобщены отчетные документы, которые находятся в публичных источниках. СМИ при подготовке своих статей могли бы проверить информацию, которую они использовали, но по каким-то причинам они этого не сделали, подчеркнул он.

«Ответчики не обращались за уточнениями или комментариями к господину Рогозину или в Роскосмос, полагаясь лишь на своих «экспертов». Со своей стороны, ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза «гробовщик российского космоса» не несет негативной нагрузки, а фраза «превратиться в посмешище» — и вовсе комплимент. Думаю, многим редакциям нужно перепроверить свои познания в русском языке и лексикологии», — посоветовал адвокат.

Накануне Добровинский сообщил, что судебный процесс по иску Рогозина складывается благополучно. Адвокат отметил дружелюбность и компетентность ответчиков.